Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM Продюсер Джейсон Рид во время интервью рассказал, по какой причине поклонники фильмов «Сокровище нации» всё ещё не увидели продолжение. Об этом 24 сентября сообщил портал Comicbook.

Он заявил, что пытался добиться начала производства третьей части картины, однако у него не получилось это сделать из-за того, что Disney никогда не удавалось превратить эти фильмы в независимую и сильную франшизу, несмотря на успех первой и второй части. Таким образом, кинокомпания исключила их из списка своих приобритетов, сосредоточившись на киновселенной Marvel и «Звёздных войнах».

В мае 2020 года СМИ сообщили, что Николас Кейдж может вернуться к роли ученого Бенджамина Гейтса в фильме «Сокровище нации 3». Продюсер Джерри Брукхаймер тогда сообщил, что в производстве Disney сейчас находится два проекта, которые носят название «Сокровище нации» и один из них имеет отношение к Кейджу.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Кейдж вернется к роли ученого в «Сокровище нации 3» — Collider