Лос-Анджелес, США, , 07:49 — REGNUM Джейми Ли Кёртис, которую зрители знают по фильмам франшизы «Хэллоуин», выложила в сеть смешной ролик. Публикацию она разместила 23 сентября на своей странице в Instagram.

Зрители могут видеть, как на съёмочной площадке сиквела «Хэллоуина» 2018 года Кёртис сидит около ведра с искуственной кровью, которой она обмазывает себя. В какой-то момент актриса Энди Мэтичак, играющая в фильме внучку Лори Строуд, спрашивает, что делает её коллега.

«Это моя кровь. Не забирайте мою кровь», — пошутила Кёртис, изобразив странную привязанность к этому ведру.

https://www.instagram.com/p/CFdGGEQAq51/

Премьера фильма «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills) запланирована на 21 октября 2021 года (в США — на 15 октября 2021). Ранее стало известно, что Лори Строуд не будет главной героиней в фильме, в центре внимания окажутся её дочь Карен Нельсон (Джуди Грир) и внучка Эллисон Нельсон (Энди Мэтичак).

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