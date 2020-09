Лос-Анджелес, США, , 07:21 — REGNUM Netflix выпустил полноценный трейлер будущего фильма «Дело чикагской семёрки» (The Trial of the Chicago 7). Ролик был опубликован 23 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

В фильме снялись такие известные актёры, как Яхья Абдул-Матин II, Саша Барон Коэн, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Эдди Редмэйн и Дэниел Флаэрти. В качестве режиссёра картины выступил ААрон Соркин. Netflix выложит фильм на своём сайте 16 октября 2020 года.

Фильм «Дело чикагской семёрки» основан на реальных событиях, имевших место в Чикаго (штат Иллинойс, США) в 1968 году. Сюжет расскажет о том, как группу из семи человек, протестовавших против войны во Вьетнаме во время съезда Демократической партии, обвинили в антиправительственном заговоре.

