Лос-Анджелес, США, , 07:07 — REGNUM Киборг, которого играет актёр Рэй Фишер, появится лишь в нескольких сценах будущего кинокомикса «Флэш». Об этом 24 сентября сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, Фишер и его представители ведут соответствующие переговоры с Warner Bros., кинокомпания предложила ему повышенную оплату по контракту, однако актёр сыграет Киборга всего в трёх сценах. Отмечается, что ранее Фишер и его команда попросили в два раза больше экранного времени, но студия отказала, что в итоге привело к срыву переговоров.

Напомним, Рэй Фишер и Warner Bros. сейчас находятся в центре скандала, связанного с поведением режиссёра Джосса Уидона на съёмочной площадке «Лиги справедливости», а также с действиями продюсеров кинокомикса. Актёр неоднократно обвинял компанию в том, что она пытается «замять» дело.

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