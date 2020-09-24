Тегеран, , 09:01 — REGNUM Иранский фильм режиссера Хамидрезы Готби «Поезд с той ночи» будет показан на фестивале Cinekid в Амстердаме в октябре текущего года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

В актерский состав 85-минутного фильма вошли Афшина Хашеми, Сиамака Сафари, Марьям Бубани, Беназ Надери, Айлин Рашидян.

Рассказ, являющийся экранизацией одноименного романа Ахмада Акбарпура, повествует о том, как учительница начальных классов, будучи писателем, при помощи своих учеников стремится опубликовать роман о маленькой девочке, которая потеряла свою мать.

Cinekid Festival — крупнейший детский медиа-фестиваль в мире, который планируется провести с 7 по 25 октября 2020 года. Дети получат возможность посетить игривую зону, наполненную интерактивными художественными инсталляциями, мастер-классами, играми и приложениями.