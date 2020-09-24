Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Милли Бобби Браун, исполнившая главную роль в фильме «Энола Холмс», заявила, что история её героини ещё не закончена. Интервью с ней было опубликовано 23 сентября на портале Deadline.

«Да, есть еще кое-что, что нужно рассказать, — сказала актриса, — она еще не выросла, нет никаких выводов».

Браун добавила, что, по её мнению, Энола будет постоянно развиваться и есть что-то, что обязательно должно быть показано на экране. Актриса отметила, что ей и режиссёру Гарри Бредбиру понравилось работать вместе, и поэтому «это должно произойти».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что критикам и рядовым пользователям рейтингового портала Rotten Tomatoes понравился фильм «Энола Холмс». Эксперты дали ему оценку 91%, а зрители — 82%.

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