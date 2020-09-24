Лос-Анджелес, США, , 01:43 — REGNUM Новый фильм потокового сервиса Netflix «Энола Холмс», в котором главную роль исполнила актриса Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), пришёлся по душе критикам и пользователям рейтингового сайта Rotten Tomatoes. Информация была опубликована на сайте 24 сентября.

На момент написания этой новости свои обзоры на картину оставили 78 экспертов, при этом 71 из них решил, что она является «свежей» (по классификации Rotten Tomatoes) и лишь 7 человек посчитали фильм «гнилым». В результате общая оценка критиков составила 91%. При этом рядовые пользователи Rotten Tomatoes дали «Эноле холмс» оценку 82%.

Премьера фильма режиссёра Гарри Бредбира «Энола Холмс» состоялась на сайте Netflix 23 сентября 2020 года. В проекте, кроме Милли Бобби Браун приняли участие такие известные актёры, как Генри Кавилл (Шерлок Холмс) и Сэм Клафлин (Майкрофт Холмс).

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