Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект, регламентирующий время показа заключительных титров фильма на телеканалах, внесли в Госдуму депутаты комитета по культуре, среди которых Елена Драпеко («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Предлагается установить, что при показе кинофильма на телеканале не допускается независимо от согласия правообладателя кинофильма демонстрировать заключительные титры менее одной минуты с начала их показа. Также запрещается ускорять показ заключительных титров на протяжении этого периода времени.

Законопроект направлен на восстановление уважения к труду кинематографистов и на обеспечение возможности для телезрителей получать информацию об основных создателях кинофильма, отмечают авторы.

В качестве аргумента они сослались на выборочный анализ, который показал, что «несмотря на существенную разницу в продолжительности заключительных титров в советских и российских кинофильмах, хронометраж титров с информацией о продюсере, режиссере-постановщике, авторе сценария, композиторе, операторе-постановщике, художнике-постановщике, актерах — исполнителях главных ролей в среднем составляет одну минуту.

В восприятии телеканалов титры являются пустой тратой рекламного времени, а также несут риск перехода зрителей на другую «кнопку», добавили парламентарии.