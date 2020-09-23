Копенгаген, , 14:43 — REGNUM Датский актёр Туэ Ерстед Расмуссен отказался от съёмок во втором сезоне телесериала «Ведьмак». Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 23 сентября.

https://twitter.com/ThueRasmussen/status/1308669776617762816

Актёр заявил, что ему пришлось отказаться от роли из-за изменившегося расписания съёмок. Первопричиной стала пандемия коронавируса.

Напомним, во втором сезоне «Ведьмака» Туэ Ерстед Расмуссен должен был сыграть Эскеля — ещё одного ведьмака из школы волка. Пока неизвестно, кто теперь исполнит роль этого персонажа.

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