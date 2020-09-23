Москва, , 14:39 — REGNUM На фестивале поп-культуры Comic Con Russia Online 2020 выступят авторы сериалов «Трудные подростки 2» и «Чики». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщают в пресс-службе мероприятия.

В рамках фестиваля съёмочные группы обоих сериалов подробнее расскажут о своей работе и ответят на вопросы зрителей. Напомним, Comic Con Russia Online 2020 пройдёт 3−4 октября.

В 2020 году фестиваль поп-культуры Comic Con Russia впервые пройдёт в онлайн-формате. Организаторам мероприятия пришлось пойти на эти меры из-за пандемии коронавируса.

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