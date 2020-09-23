Сеул, , 13:50 — REGNUM Картина корейского художника и мастера каллиграфии Ким Хон До (1745−1806 гг.) ушла с молотка за 490 млн вон (~$422 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Seoul Auction.

По их словам, полотно, привезенное из США и на котором запечатлены события поздней эпохи Чосон (1392−1897), ушло с молотка аукциона, проходившего 22 сентября в Сеуле.

Известно, что в 1952 году картину приобрел американский военнослужащий, а с 2005 года полотно находилось в одном из антикварных магазинов Соединённых Штатов.

Отмечается, что работа южнокорейского художника вернулась на родину спустя 68 лет

Известно, что работа абстрактного художника Ким Хван Ги «Место, где я жил» была продана за 1,4 млрд вон (~$1,2 млн), а работа Пак Су Гын «Девушка, рисующая картину» — за 230 млн вон (~$198 тыс.).

Напомним, что стоимость картины южнокорейского художника Ким Хван Ки (1913−1974 гг.), ушедшей с молотка в ноябре прошлого года, превысила отметку в 10 млрд вон (~$8,5 млн).

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