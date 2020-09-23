Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь. Память и слава», который проводится селе Большой Оеш Колыванского района Новосибирской области, переносится на 2021 год. Причина — санитарно-эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса и рекомендации Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры региона.

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Отметим, что фестиваль «Сибирский огонь» включен в ТОП-20 лучших предстоящих событий года по версии Национального календаря событий EventsInRussia (Национальная премия в области событийного туризма). Также он вошёл в двадцать лучших событий 2019 года, как по мнению жюри, так и в народном голосовании.

В 2015 году «Сибирский огонь» посетили 40 тысяч человек. Для сравнения, в 2012 году первый фестиваль собрал 240 участников и шесть тысяч зрителей.