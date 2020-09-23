Сеул, , 13:14 — REGNUM Представители Южной Кореи примут участие в Международной книжной ярмарке в Гётеборге, которая пройдёт в онлайн-режиме с 24 по 27 сентября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сотрудников южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма.

По их словам, на выставке будут представлены 69 южнокорейских произведения в четырех жанрах.

Известно, что на выставке также будут представлены произведения Пэк Хви На, ранее получившей награду шведской премии за достижения в детской литературе «Премия памяти Астрид Линдгрен».

Напомним, что в августе текущего года Южная Корея приняла участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКЯ) в качестве почётного гостя.

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