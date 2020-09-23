Махачкала, , 13:27 — REGNUM Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан» пройдет с 23 по 29 сентября в махачкалинском Театре поэзии. Трансляция постановок будет доступна на YouTube-канале учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры региона.

Фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан», учрежденный в 2016 году, пройдет в третий раз. В этом году в нем примут участие все 12 государственных театров республики: Аварский, Даргинский, Кумыкский, Лезгинский и Лакский музыкально-драматические театры, Русский, Азербайджанский, Ногайский и Табасаранский драмтеатры, а также Театр оперы и балета, Театр кукол и Театр поэзии.

«К III фестивалю-конкурсу «Воспевшие Дагестан» театры подготовили литературные композиции, основанные на жизни и творчестве выдающихся дагестанских поэтов», — сказано в сообщении.

В жюри конкурса войдут дагестанские деятели искусств, а его председателем будет актер из Владикавказа, заслуженный артист России Тамерлан Сабанов. Подведение итогов и торжественное закрытие фестиваля состоится 29 сентября.