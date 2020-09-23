Караганда, Казахстан, , 12:25 — REGNUM Новым главой Караганды назначен Ермаганбет Булекпаев, который ранее занимал должность заместителя главы, сообщает 23 сентября агентство «Казинформ».

Отмечается, что бывший глава Караганды — Нурлан Аубакиров освобожден с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Нового градоначальника представил глава Карагандинской области Женис Касымбек.

Он отметил, что новому главе города необходимо решить вопросы коммунального хозяйства и обеспечения общественным транспортом. «Многое сделано за этот период. Предстоит большая работа», — сказал Булекпаев.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. Должность заместителя акима Караганды занимал с ноября 2018 года.