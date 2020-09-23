Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Первые три эпизода сериала по «Звёздным войнам», который будет представлять собой приквел к картине «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», будет снимать другой режиссёр. Об этом 22 сентября сообщил портал Screen Rant.

Тони Гилрой, ранее занимавший эту должность, покинул её из-за соображений безопасности: он посчитал, что поездка из США в Великобританию, где должны проходить съёмки, будет слишком рискованной во время эпидемии коронавируса. Стало известно, что на смену ему придёт Тоби Хэйнс, ранее включённый в список режиссёров, которые должны были снимать более поздние эпизоды.

Напомним, одним из главных героев фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» стал Кассиан Андор — капитан Повстанческого Альянса и разведчик, его роль исполнил Диего Луна. Тоби Хэйнс ранее снял эпизод U.S.S. Callister сериала «Чёрное зеркало», он также участвовал в проекте сериала «Утопия» Amazon.

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