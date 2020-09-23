Сеул, , 11:22 — REGNUM Совместная музыкальная композиция южнокорейской группы Blackpink и американской поп-певицы Селены Гомес «ICe Cream» заняла 61-е место в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

По данным источников, на прошлой неделе совместный трек представителей двух стран занимал 49-ю строчку рейтинга.

Известно, что композиция «Ice Cream» также заняла 13-е место в чарте Billboard Global 200 и 6-е место в чарте Billboard Global.

В июле текущего года трек «How You Like That» занял 33-е место в чарте, а трек «Sour Candy», записанный вместе с Lady Gaga и выпущенный в июне текущего года, — также 33-е место.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.