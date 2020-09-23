Воронеж, , 09:58 — REGNUM Торжественное открытие музея Ивана Бунина состоялось в Воронеже 22 сентября в преддверии 150-летнего юбилея писателя, сообщили в пресс-службе правительства региона. Музей открыт во флигеле дома №3 по проспекту Революции (до 2017 года — Большая Дворянская), где 22 октября 1870 года появился на свет будущий писатель.

Экспозиция музея Ивана Бунин в Воронеже Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Экспозиция разделена на две части: первая рассказывает о жизни Бунина в России, вторая — за границей. Посетители смогут узнать о родословной писателя, его детстве, юности, жизни в эмиграции. В числе личных предметов писателя, представленных на выставке, — охотничья сумка, которую он увез с собой в эмиграцию, семейная Библия, изданный в 1916 году сборник рассказов «Господин из Сан-Франциско» с автографом классика. Все это было подарено музею падчерицей Константина Паустовского, кинодраматургом Галиной Арбузовой.

«Долгие годы напоминанием на этом доме была лишь мемориальная доска, а теперь идея создания музея нашла свое реальное воплощение. Музей получился, с одной стороны, камерным, а с другой — пропитан атмосферой бунинского духа, того времени. В нем будет интересно бывать и воронежцам, и гостям нашего города», — отметил на церемонии открытия первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов.

«Сегодняшнее событие открывает череду финальных мероприятий, которые будут проходить в Воронеже, в Москве, в Орле, во Франции и многих других городах и весях. В судьбе писателя отразился весь двадцатый век со всеми его перипетиями, славными и трагическими событиями. Музей Ивана Алексеевича Бунина, эта точка на литературной карте Воронежа, безусловно, украсит не только город, но и отечественную культуру», — добавил участвовавший в церемонии руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, руководитель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Ивана Бунина Михаил Сеславинский.

Иван Алексеевич Бунин — писатель, поэт, переводчик, первый русский нобелевский лауреат по литературе (1933 год). Родился 22 октября 1970 года в Воронеже, скончался в эмиграции в Париже 8 ноября 1953 года. В числе знаменитых произведений Бунина — роман «Жизнь Арсеньева», повести «Суходол», «Деревня», «Митина любовь», рассказы «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки» и другие.