Пенза, , 10:18 — REGNUM Пензенский краеведческий музей провел праздничное мероприятие в честь 115-летия со дня основания. Научно-просветительское учреждение в Пензе — одно из самых старейших в Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Решение о создании в Пензе естественно-исторического музея было принято 22 сентября 1905 года на заседании Пензенского общества любителей естествознания. Первые музейные коллекции, сформированные Н. Н. Державиным, А. Н. Магницким, И. И. Спрыгиным и другими насчитывали порядка 105 предметов. Сотрудники музея принимали участие в создании целого ряда пензенских музеев, часть из которых в настоящее время являются его отделами.

В рамках праздника состоялось открытие двух тематических выставок: экспозиция «Музей — хранитель исторической памяти и традиций Пензенского края» и выставка «Куклы в старинных костюмах». Завершили торжество участием сотрудников музея и гостей праздника в акции «Сердечный флешмоб».

ИА REGNUM ранее сообщало, 24 июня открыли музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига» открыли члены пензенского регионального отделения «Поисковое движение России». В экспозиции музея представлены личные вещи бойцов, их форма, оружие, награды и письма, найденные в основном в ходе полевых экспедиций пензенских поисковиков.

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