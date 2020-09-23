Лондон, , 09:41 — REGNUM Продюсеры будущего блокбастера «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion) потратили на проведение тестов на выявление заражения коронавирусом почти $3 млн. Об этом 22 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в общей сложности соблюдение процедур безопасности обошлось создателям фильма в $5 млн. Продюсер Патрик Кроули пояснил, что тестирование три раза в неделю проходят не только актёры и члены съёмочной группы, но и персонал отеля, в котором они проживают. Он добавил, что на сегодня было проведено уже более 27 тыс. тестов, при том, что стоимость каждого составляет около $100.

Напомним, «Мир Юрского периода: Власть» был первым блокбастером, съёмки которого возобновили в Великобритании после снятия части карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Премьера картины запланирована на 10 июня 2021 года.

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