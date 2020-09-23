Лос-Анджелес, США, , 09:09 — REGNUM Боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом потерял статус самого кассового фильма 2020 года. Об этом 22 сентября сообщил портал Digital Spy.

Он уступил место лидера китайской военной исторической драме «Восемь сотен» (The Eight Hundred). По имеющейся информации, «Плохие парни навсегда» собрали в мировом прокате около $424,6 млн.

При этом сумма кассовых сборов «Восьми сотен» уже составила $425,6 млн. Отмечается, что китайский фильм собрал в зарубежном прокате вдвое больше, чем картина со Смитом и Лоуренсом.

Премьера ленты «Восемь сотен» состоялась в Китае 21 августа 2020 года. В качестве режиссёра и сценариста проекта выступил Гуань Ху («Мистер шесть»).

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