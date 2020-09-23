Лос-Анджелес, США, , 08:08 — REGNUM Мелисса Бенуа рассказала о своей реакции на новость о закрытии сериала «Супергёрл» после шестого сезона. Публикацию она разместила 23 сентября на своей странице в Instagram.

Она заявила, что для неё было честью играть этого культого персонажа. Бенуа добавила, что видя то влияние, которое Супергёрл оказывает на молодых девушек по всему миру, она всегда чувствовала себя смущённой и лишённой дара речи.

Актриса отметила, что Супергёрл оказала влияние и на неё. Она также пообещала, что команда проекта сделает шестой сезон «Супергёрл» «чертовски удачным».

https://www.instagram.com/p/CFc6IPfngNA/

Сериал «Супергёрл» является частью Вселенной Стрелы, главная героиня — Кара Зор-Элили или Кара Дэнверс (Бенуа) является кузиной Супермена. Первый сезон шоу выходил в эфир телеканала CBS с 26 октября 2015 года, последующие сезоны показывал телеканал The CW.

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