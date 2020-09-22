Ульяновск, , 16:34 — REGNUM В Ульяновской области новый учебный год будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

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В ведомстве ссылаются на то, что эта инициатива исходит от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Министерство культурной политики совместно с другими ведомствами разработало план мероприятий празднованию 800-летия со дня рождения князя Александровна Невского на 2020−2022 годы.

Отмечается, что в числе основных событий — конкурсы детского творчества, студенческой прессы, интеллектуальные игры, квесты, проверки знания православной культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В юбилейный год запланировано проведения мероприятий как в России, так и за рубежом: состоятся конференции, выставки, исторические и литературные конкурсы, пройдут реконструкции, будут созданы новые туристические маршруты.