Махачкала, , 16:01 — REGNUM Медицинские работники Дагестана смогут до конца 2020 года бесплатно посещать государственные музеи республики. К акции «Музеи-медикам» присоединялись пять учреждений, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе министерства культуры региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В ведомстве отметили, что акция запущена «в качестве огромной благодарности и признательности» медикам, которые в период пандемии коронавируса боролись и продолжают бороться за жизни пациентов.

В акции участвуют Музей изобразительных искусств имени Гамзатовой, Национальный музей имени Тахо Годи, Музей-заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул», Дербентский музей-заповедник и Музей истории мировых культур и религий. Бесплатные билеты медики смогут получить в кассах музеев по удостоверению сотрудника медучреждения.

Ранее сообщалось, что бесплатным до конца этого года для медработников и волонтеров-медиков, которые работали с пациентами с COVID-19, будет и вход в исторический парк «Россия — моя история» в Махачкале. Мультимедийный комплекс возобновил свою работу 15 сентября.