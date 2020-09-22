Нью-Йорк, США, , 13:58 — REGNUM Netflix решила не продлевать сериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» на второй сезон. Об этом 21 сентября сообщил портал Gizmodo.

Автор «Тёмного кристалла» Джим Хенсон заявил, что он ищет другие способы продолжить историю сериала. При этом причина закрытия шоу пока не сообщается.

Напомним, кукольный телесериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» вышел на Netflix 30 августа 2019 года. Проект получил множество положительных отзывов от зрителей и критиков.

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