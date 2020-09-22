Токио, , 12:58 — REGNUM Южнокорейская женская группа TWICE заняла лидирующую позицию в еженедельном чарте альбомов Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов JYP Entertainment.

По их словам, третий альбом группы «#TWICE3» занял первое место в чарте Oricon Weekly Album Chart.

Известно, что это группа занимает лидирующую позицию в чарте седьмой раз.

Ранее альбом группы занял первое место в ежедневном чарте альбомов Oricon, а также музыкальных магазинов Tower Records Online Shop и Records Shop.

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