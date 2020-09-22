Москва, , 11:27 — REGNUM Наибольший интерес к современному искусству в России проявляет молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Таковых оказалось 59% от общего числа тех, кому нравится актуальные работы различных направлений. Об этом свидетельствуют данные опросе, проведённого Центром социального проектирования «Платформа» в партнёрстве с Art Life.

«36% опрошенных интересуются современным искусством, среди 18−24-летних таких 59%», — говорится в исследовании.

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Помимо возраста, интерес к искусству зависит и от среды, родительской семьи и уровня художественного образования, а также от достатка человека, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования. Чем он выше, тем больше интерес к современных искусствам (28% малообеспеченных и 52% тех, кто не стеснён в средствах).

Добавим, что участие в онлайн-опросе OMI приняла тысяча респондентов старше 18 лет из Москвы. Санкт-Петербурга и Екатеринбурге.

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