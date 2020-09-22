Сеул, , 11:11 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS продолжает удерживать позиции в американском чарте Billboard Hot 100 в течение месяца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на одноименный американский еженедельник.

По состоянию на 21 сентября, музыкальная композиция «Dynamite» заняла вторую строчку чарта.

Напомним, что BTS — Dynamite стала первой композицией южнокорейского артиста, возглавившей Billboard Hot 100 в первую неделю после выхода.

Известно, что данная музыкальная композиция заняла вторую строчку в рейтинге Billboard Global 200.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый клип с хореографией на песню BTS — Dynamite покажут в многопользовательском шутере Fortnite.

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