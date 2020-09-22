Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Американский актёр Яхья Абдул-Матин II рассказал, что в фильме «Матрица 4» появятся узнаваемые элементы из оригинальной трилогии. Об этом 22 сентября сообщает портал Screen Rant.

При этом актёр заявил, что фанатов очень удивит и обрадует сценарий картины. Стоит также отметить, что пока неизвестно, какую именно роль исполняет Яхья Абдул-Матин II в фильме.

Напомним, премьера «Матрицы 4» ожидается в апреле 2022 года. Подробности сюжета фильма пока не раскрываются.

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