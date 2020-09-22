Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM Американский актёр и футболист Джон Дэвид Вашингтон хочет сняться во второй части «Довода». Об этом 21 сентября сообщил портал Screen Rant.

По словам актёра, финал «Довода» оставляет открытой возможность для создания сиквела. Однако Вашингтон отметил, что итоговое решение зависит только от Кристофера Нолана и его задумок на следующие фильмы.

Напомним, в «Доводе» Джон Дэвид Вашингтон исполнил роль Протагониста — главного героя картины. Мировая премьера фильма состоялась 26 августа 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнитель роли Джона Сноу больше не будет подавлять эмоции на экране