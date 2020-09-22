Лондон, , 10:35 — REGNUM После «Игры престолов» Кит Харрингтон больше не хочет играть мужественных молчаливых персонажей. Об этом 21 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актёр считает, что безмолвные мужские персонажи в кино создают ложное представление о том, что сильный мужчина не имеет права показывать свои эмоции. В связи с этим, Харрингтон будет искать новые интересные роли-архетипы.

Напомним, Кит Харрингтон сыграл Джона Сноу в популярном телесериале «Игра престолов». Следующей его большой работой станет роль Чёрного рыцаря в кинокомиксе «Вечные» от Marvel Studios.

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