Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Премьеру телесериала «Сокол и Зимний солдат» перенесли на 2021 год. Об этом 21 сентября сообщил портал gamesradar+.

Disney пока не сделала официального заявления по этому поводу, однако изменила дату выхода шоу на своём официальном сайте. При этом премьера сериала «ВандаВижен» всё ещё ожидается в конце 2020 года.

Напомним, «Сокол и Зимний солдат» — это новый телесериал об одноимённых персонажах киновселенной Marvel. Изначально шоу должно было выйти в августе 2020 года, однако его премьеру перенесли из-за пандемии коронавируса.

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