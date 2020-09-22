Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM Paramount опровергла слухи о том, что она закрыла проект фильма «Звёздный путь 4». Об этом 22 сентября сообщил портал Screen Rant.

Издание обратилось к кинокомпании за комментариями после того, как сайт Giant Freaking Robot написал, что Paramount решила отказаться от производства полнометражных фильмов по франшизе «Звёздный путь», в том числе от картины режиссёра Ноя Хоули, и сосредоточиться на создании сериалов.

Представители кинокомпании, в свою очередь, сообщили журналистам, что эта информация не соответствует действительности, и что производство полнометражных фильмов по франшизе не прекращено.

Ранее Ной Хоули сообщил СМИ, что проект его фильма «Звёздный путь 4» поставила «на паузу» глава Paramount Эмма Уоттс. Выяснилось, что он хочет снять совершенно новый фильм с новыми актёрами. В его картине не появятся Крис Пайн в роли капитана Джеймса Кирка и команда «Энтерпрайза».

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