Лондон, , 08:12 — REGNUM Журнал The Radio Times объявил результаты опроса среди фанатов сериала «Доктор Кто». Они были опубликованы 22 сентября на портале Screen Rant.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 50 тыс. человек. Поклонники шоу в итоге отдали первое место Дэвиду Теннанту, за него отдали свой голос 21% респондентов. Стоит отметить, что текущий Доктор Кто — Джоди Уиттакер набрала лишь на 100 голосов меньше Теннанта и, таким образом, заняла второе место. Питеру Капальди, Мэтту Смиту и Тому Бейкеру достались третье, четёртое и пятое места соответственно.

Напомним, Дэвид Теннант сыграл десятого Доктора Кто. Эпизоды сериала с его участием выходили в период с 2005 по 2010 годы.

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