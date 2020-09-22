Москва, , 06:04 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер нового фильма «Гипноз» режиссёра Валерия Тодоровского. Ролик был опубликован 21 сентября на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Отмечается, что съёмки картины были закончены ещё несколько лет назад, однако её премьера состоится лишь 15 октября 2020 года. Картина выполнена в жанре психологического триллера, главные роли в ней исполнили Максим Суханов и Любовь Мульменко.

Сюжет «Гипноза» расскажет о подростке, который, желая избавиться от лунатизма, начинает посещать сеансы гипноза у странного специалиста, но в итоге перестаёт различать сон и явь. В какой-то момент он решает провести расследование исчезновения пациентки психотерапевта, однако ситуацию осложняет то, что молодой человек не может понять, где реальность, а где иллюзия.

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