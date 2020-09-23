23 сентября 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 10:22 — REGNUM С 19 по 27 сентября в московском Манеже проходит фестиваль-выставка современного искусства Artlife 2020.

Работа Ли Кея Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Artlife Fest 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM

На экспозиции представлены около 420 предметов искусства, среди которых можно увидеть картины и скульптуры 62 авторов из 22 стран мира. Зрители смогут с головой погрузиться в богатую жанровую палитру выставки, охватывающую пространство от гиперреализма до fashion-иллюстрации. Основной массив экспозиции составляют работы, выполненные в пяти основных техниках — масляная живопись, графика, акрил, пастель и акварель. Наряду с этим, организаторы подготовили около 50 лекций, 11 мастер-классов и 10 демо-классов от самих художников и специалистов в области искусства.

Сотрудники Artlife Fest 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке действуют правила безопасного посещения мероприятия. Гостей просят надевать маски и перчатки. На входе действует температурный контроль. Все сотрудники работают в специальных защитных экранах.

В 2020 году был создан благотворительный фонд Artlife Charity. Деятельность данной организации носит просветительский образовательный характер: фонд помогает детям получить дополнительное образование в сфере искусства.

На сегодняшний день Artlife Fest представляет собой крупную площадку, целью которой является популяризация искусства, поддержка художников и создание нового художественного пространства.