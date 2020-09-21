Екатеринбург, , 23:41 — REGNUM У дома свердловского поэта Бориса Рыжего установили информационную табличку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

На объекте указаны годы жизни Рыжего и дан отрывок из его стихотворения «Помнишь дождь на улице Титова?». Табличка установлена на Вторчермете, у дома, где Рыжий жил в школьном возрасте.

Также на табличке дана цитата из предсмертной записки Рыжего: «Я всех любил. Без дураков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге организовали «дворовой» спектакль по мотивам стихотворений свердловского поэта.

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