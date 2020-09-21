Самарканд, Узбекистан, , 10:08 — REGNUM Министерство культуры Узбекистана попросило Генеральную прокуратуру республики разобраться в законности сноса зданий, которые являются частью исторической фоновой застройки в Самарканде, сообщает 21 сентября издание «Подробно.uz».

В министерстве потребовали дать разъяснение по поводу сноса здания по улице Амира Темура 14. Отмечается, что здание исключено из списка объектов наследия еще в 2010 году. Однако экспертный совет департамента культурного наследия признал объект частью исторической фоновой застройки.

Кроме того, минкультуры просит прокуратуру разобраться в обоснованности исключения некоторых объектов из списка наследия. В министерстве также попросили наказать лиц, ответственных за снос зданий.