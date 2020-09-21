Пекин, , 09:05 — REGNUM Китайский Центр исполнительских искусств поставит представление в честь бойцов с эпидемией COVID-19 в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили центре, гала-концерт получил название «Народ победит». Он будет состоять из четырех частей. Одна из них будет посвящена героическим медицинским работникам по всей стране, которые приняли на себя вызов эпидемии, находясь на передовой линии.

Программа будет включать в себя также песенные номера, танцевальные номера, а также поэтические номера. Напомним, что общее число общее число заболевших опасной инфекцией в Китае за все время эпидемии достигло 85 291 человека, что значительно ниже, чем в среднем в других странах мира.