Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM Сериал «Наследники» удостоен телевизионной премии «Эмми» как лучший драматический сериал. Победители были объявлены в ходе 72-й церемонии награждения, которая прошла 20 сентября в виртуальном режиме в Лос-Анджелесе.

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Также премию как лучший сериалы получили «Хранители» как лучший короткий и «Шиттс Крик» как лучший комедийный сериал. Последний забрал семь статуэток из 15 номинаций. При этом в 2020 году наибольшее число номинаций — 26 — у сериала «Хранители».

За лучшие роли в комедийном сериале «Шиттс Крик» наград удостоены актёры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви. Награду «Эмми» за роль второго плана в этом ситкоме получили Дэниел Леви и Энни Мерфи.

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Также наград удостоены Зендая («Эйфория») в категории лучшая женская роль в драме и Джереми Стронг («Наследники») в категории лучшая мужская роль в драме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году обладателями премии «Эмми» стали комедийный сериал «Дрянь», драматический сериал «Игра престолов» и мини-сериал «Чернобыль».