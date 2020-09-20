Лос-Анджелес, США, , 19:37 — REGNUM Вторая часть фильма про суперзлодеев «Отряд самоубийц 2» будет лучшей первой. Об этом заявил актёр Юэль Киннаман 19 сентября в интервью the Hollywood Reporter.

Отличительной особенностью фильма, по мнению актёра, станет больший возрастной рейтинг картины. Если первую часть могли посмотреть дети от 13 лет, то вторая часть получила ограничение по возрасту 18+.

Кроме того, актёр указал на особенный талант режиссёра второй части Джеймса Ганна. По мнению Киннмана, режиссёр обладает чувством юмора, которое оставило положительный отпечаток на сценарии.

Напомним, согласно планам, продолжение «Отряда самоубийц» должно оказаться на экранах России 5 августа 2021 года.