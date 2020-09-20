Москва, , 19:18 — REGNUM Победителем во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» стала художница из Волгограда Софья Тимофеева. Об этом 19 сентября сообщает издание «МТВ.онлайн».

Художница победила благодаря её проекту под названием «Знакомьтесь, это Волгоград». Его отличительной особенностью стало то, что проект знакомит не только с достопримечательностями города, но и учит создавать зарисовки памятных мест.

Церемония вручения наград проходила в Москве. Тимофеева получила диплом из рук директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что телеведущая Татьяна Толстая была удостоена гран-при премии «Писатель года».