Фукусима , Япония, , 19:51 — REGNUM 20 сентября в префектуре Фукусима в Японии открылся музей, посвященный крупному землетрясению, цунами и последующей катастрофе на атомной электростанции в 2011 году. Об этом сообщает агентство Jiji Press.

В день открытия музей посетили 1051 человек, в том числе и люди, специально приехавшие в Фукусиму для этой цели.

Директор музея Нобору Такамура в своей речи перед открытием сказал, что хочет, чтобы посетители увидели, с какой беспрецедентной катастрофой пришлось столкнуться префектуре и каких успехов в реконструкции удалось достичь.

Он также выразил надежду, что музей привлечёт туристов со всей Японии и поможет в восстановлении региона после пандемии коронавируса.