Минск, , 18:57 — REGNUM Комментарии, а также лайки и дизлайки исчезли под клипом на песню «Артисты за мир — Любимую не отдают», где используется цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко. Информация оказалась недоступна на канале Аura. by 20 сентября в видеохостинге YouTube.

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Речь идёт о клипе, который исполнили популярные белорусские и российские артисты. Среди них: Филипп Киркоров, Денис Майданов, Николай Басков и другие.

В тексте песни используется фраза «Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают», сказанная президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заслуженная артистка Белоруссии Алёна Ланская опровергла слухи, согласно которым, за песню с цитатой Лукашенко артисты получили гонорар.