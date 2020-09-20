Москва, , 18:03 — REGNUM Причины закрытия телепроекта «Наша Russia» назвал актёр и комик Михаил Галустян, 19 сентября в интервью изданию «Семь дней».

«Как-то это случилось всё само собой. Хотя я боролся. Я был последним, кто стоял у дверей «Наша Russia» и говорил: «не расходитесь! Это же такой проект, как можно?», — заявил актёр.

По его словам, причиной закрытия послужило то, что создатели проекта «разбежались» по другим проектам. Кроме того, у самого комика началась карьера в большом кино, что также повлияло на работу в проекте.

«Мы были на пике популярности. Ну что, всё равно разбежались», — рассказал Галустян.

Напомним, юмористическая телепрограмма «Наша Russia» вышла на экраны в 2006 году. Исполнителями главных ролей выступили Сергей Светлаков и Михаил Галустян.