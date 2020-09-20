Благовещенск, 20 сентября 2020, 17:49 — REGNUM Гран-при фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске получил фильм режиссёра Александра Цоя «Когда она приходит». Об этом 20 сентября сообщает портал Аmur.info.
«Спасибо организаторам конкурса моим педагогам и наставникам», — рассказал режиссёр.
Фильм получил высокую оценку жюри фестиваля. Исполнитель главной роли в картине Пётр Скворцов получил приз за лучшую мужскую роль. Самого же Цоя на конкурсе назвали лучшим режиссёром.
Напомним, сюжет картины «Когда она приходит» повествует о мужчине, который получил возможность воплощать в реальность свои желания. Основная борьба разворачивается внутри персонажа, которого настигают различные искушения.