Лос-Анджелес, США, , 17:32 — REGNUM Кадр с супергероем Бэтменом опубликовали создатели перезапуска фильма «Лига справедливости» 19 сентября в соцсети Twitter.

«Хотите познакомиться поближе с Бэтменом?» — говорится в сообщении.

На опубликованном изображении можно наблюдать торс супергероя. В кадре находится только пояс и грудь Бэтмена, но, тем не менее, можно разглядеть элементы обмундирования супергероя.

Отметим, что создатели фильма опубликовали кадр неслучайно. Он был посвящен Дню Бэтмена, празднуемого каждую третью субботу сентября.

Напомним, после выпуска на экраны кинофильма «Лига справедливости» фильм получил неоднозначную оценку фанатского сообщества. Но режиссёр Зак Снайдер, который покинул съемки оригинального фильма, решил вернуться и сделать перезапуск картины новыми сценами.