Лос-Гатос, США, , 17:11 — REGNUM Группа сценаристов начала работу над предысторией сериала «Ведьмак». Об этом сообщил сценарист Деклан де Барра 19 сентября на странице в соцсети Twitter.

«Ведьмак: Истоки крови». День первый! Мне повезло работать с такими талантливыми писателями», — прокомментировал Барра совместное фото со сценаристами.

На данный момент работа идёт над шестью эпизодами сериала, сюжет которого расскажет историю Геральта из Ривии, которая предшествует событиям, описанным в оригинальном сериале.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стриминговый сервис Netflix опубликовал на своей платформе серию документальных фильмов, посвященных созданию сериала «Ведьмак».