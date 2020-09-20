Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Победу в номинации «Лучший мультсериал» на премии «Эмми» одержал мультфильм «Рик и Морти». Об этом сообщили организаторы премии 20 сентября в Twitter.

«Поздравляем команду «Рика и Морти» с победой сегодня вечером!», — говориться в сообщении.

Отметим, что анимационный фильм выиграл за счёт одной из своих серий. Эпизод «Чан с кислотой» был высоко оценён комиссией премии и обеспечил создателям проекта победу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что 19 сентября состоится премьера мультфильма от компании «Тайны медовой долины».