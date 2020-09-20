Кубинка, Московская область, , 17:01 — REGNUM Шестой фестиваль фейерверков «Ростех» состоялся в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Трансляции мероприятия появились 19 сентября на видеохостинге YouTube.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Причиной отсутствия зрителей послужила пандемия коронавируса. В связи с введенными ограничениями было решено минимизировать опасность распространения новой болезни и провести мероприятие без зрителей.

Тем не менее, за красочным представлением можно было понаблюдать в различных онлайн-трансляциях на видеохостинге YouTube. Но пандемия повлияла не только на зрителей, но и на состав участников.

В этот раз представление устроили только команды из России. Кроме того, место проведения фестиваля переместилось из Москвы на территорию парка «Патриот», расположенного в Одинцовском районе Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа власти Москвы приняли решение отказаться от массовых гуляний и фейерверков по случаю празднования Дня города.